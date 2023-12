Nocera Inferiore, fanno fallire una società utilizzando i suoi soldi per ristrutturare un immobile di altra azienda

Beni per oltre 2,6 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Salerno a tre persone - il padre e le sue due figlie - amministratori di una società delle grande distribuzione fallita. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore i tre indagati - D.G., D.G. e D.E.L. - tra il 2016 e il 2019 avrebbero usato ingenti somme di denaro riconducibili alla società - che per questo motivo è poi fallita - per ristrutturare e migliorare un immobile di un'altra società sempre a loro riconducibile. Le opere sono state realizzate per una nuova attività commerciale che si chiama «Progetto Ristorazione»: è stata eseguita una ristrutturazione del complesso immobiliare costituito da area wellness-fitness, hotel e ristorante.

La Procura di Nocera Inferiore, coordinata dal procuratore Antonio Centore, ha chiesto e ottenuto dal gip un sequestro finalizzato alla confisca di beni per oltre 2,6 milioni di euro.