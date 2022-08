Serata sul mare di Amalfi per Agostino Saccà, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice

Serata amalfitana per l'ex direttore generale della Rai, Agostino Saccà, e gli attori Giovanni Esposito e Susy Del Giudice che si sono ritrovati ai tavoli della terrazza sul mare di Marina Grande.

La coppia di attori napoletani, ciascuno reduce da uno straordinario successo in termini professionali, è in vacanza da qualche giorno a Ravello. Una tappa estiva, per i due, quasi obbligata, complici le storiche amicizie che Giovanni e Susy conservano nella Città della Musica.

E la scorsa sera hanno raggiunto Amalfi proprio con Agostino Saccà, ora a capo della Pepito Produzioni, società che sforna ogni anno film televisivi e cinematografici.

Insieme hanno trovato posto ai tavoli del noto ristorante sul mare di Amalfi, chissà per per parlare di nuovi progetti cinematografici, lasciandosi deliziare dalle specialità dello chef Francesco Sardegna. E a fine serata l'immancabile foto ricordo con Gianpaolo Esposito, owner del ristorante amalfitano insieme con il fratello Enzo.