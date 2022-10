Serpenti in salamoia gettati come rifiuti, la scoperta di un residente a Cava

CAVA DE' TIRRENI. Serpenti in salamoia tra i rifiuti nella frazione metelliana di San Pietro di Cava de’Tirreni. E' quanto scoperto giorni fa dagli operatori Metellia Servizi. Oltre i rifiuti ingombranti dismessi, come sanitari e televisori, sono spuntati fuori anche cinque contenitori in vetro contenenti altrettanti esemplari di serpenti adulti morti, preservati dalla decomposizione attraverso immersione in un miscuglio liquido di acqua e alcool.

Tutti i rifiuti erano abbandonati nei pressi della chiesa parrocchiale, ai confini con Croce. A segnalare la presenza dei serpenti erano stati alcuni residenti, che già qualche giorno prima si erano accorti di quel tipo di conferimento.

L'amministrazione comunale ha spiegato che farà quanto nelle sue possibilità per individuare la persona che ha depositato quei barattoli in strada, nel luogo dove vengono quotidianamente depositati i rifiuti dalle famiglie residenti.