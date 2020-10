PAGANI. In casa aveva una serra con tanto di piantagione di marijuana da coltivare. E' quanto è stato scoperto dai carabinieri di Pagani all'interno di una tenuta agricola dedicata alla produzione di funghi, con un totale di oltre duecento chilogrammi di sostanza stupefacente finiti sotto sequestro. Agli arresti domiciliari è finito un insospettabile imprenditore agricolo, coltivatore specializzato, ora accusato di produzione e coltivazione illecita destinata allo spaccio. Il blitz dei carabinieri della tenenza di Pagani agli ordini del tenente Simone Cannatelli è scattato in via Corallo, giorni fa, a seguito di accertamenti tesi ad individuare l'appartamento con l'installazione della serra, attigua ad altre adibite a produzioni lecite. L'uomo ha 55 anni e non ha precedenti penali, oltre a essere responsabile di quell'attività. I militari hanno posto sotto sequestro probatorio 280 chilogrammi di marijuana. Alcune piante erano alte circa quattro metri. Erano tuttavia i funghi i prodotti che rappresentano l'attività e il business delle serre adibite e curate come quelle del 55enne. In un'area dedicata, tuttavia, c'era anche la marijuana, con tanto di sistema di areazione e irrigazione, organizzata e curata in maniera specifica per ottenere quanto previsto dal ciclo naturale. All'interno dell'area, i carabinieri hanno trovato anche accessori dedicati alla gestione indoor. L'uomo è ora indagato dalla Procura di Nocera Inferiore.

