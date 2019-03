Giovedì 28 Marzo 2019, 14:31

Da ieri pomeriggio, a Serre, intorno alle 16, non si hanno più notizie di un anziano del posto, Pasquale Melchionda, 84 anni. Quest'ultimo si è allontanato da casa con la sua autovettura e non ha più fatto ritorno. A dare l'allarme uno dei suoi figli. Abbiamo rinvenuto la macchina in uno dei suoi terreni di proprietà ma di lui nessuna traccia. È stato attivato il piano ricerche persone scomparse presso la prefettura e sono stati attivati i vigili del fuoco e la Protezione civile che ci stanno coadiuvando nelle ricerche.