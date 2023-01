Serre, elezioni comunali: il Tar fa tornare al voto la sezione n.2

A sei mesi dal voto che ha visto eletto sindaco Antonio Opramolla per 1243 voti, una delle sezioni potrebbe tornare al voto. Lo ha stabilito il Tar di Salerno accogliendo il ricorso di Palmiro Cornetta, che aveva avuto 1207 consensi.

Secondo i giudici, nella sezione n.2 ci sarebbero state delle irregolarità, stabilendo così di fare votare nuovamente gli elettori di questa sezione.

Il sindaco ha ora la possibilità di fare ricorso al Consiglio di Stato per evitare questo ricorso al nuovo voto in questa sezione. Cornetta aveva avanzato dubbi anche sulla sezione n.4 ma su questo il Tar non ha determinato il riconoscimento delle ragioni.