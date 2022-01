Serre, il Tar riapre la scuola ma ci vanno solo in cinque

Sono stati solo in cinque a recarsi a scuola a Serre dopo che il Tar ne ha ordinato l'apertura. Due genitori ed un'associazione avevano fatto ricorso contro l'ordinanza del sindaco, Franco Mennella, che l'aveva chiusa fino a sabato 15 gennaio. Ricorso vinto.

Ma le mamme non hanno avuto molta considerazione della decisione dei giudici e la propria "legge" di tutela dei propri figli ha prevalso rispetto a norme e codici. Pochissimi, come riferisce un amministratore in rete, sono stati i presenti. Anche a Serre ci sono oltre un centinaio di casi, inclusi tanti bambini. Lo stesso sindaco ha detto: «In queste condizioni, se avessi avuto un figlio in età scolare non lo avrei mandato».