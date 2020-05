LEGGI ANCHE

NOCERA SUPERIORE. A Nocera Superiore è stata attivata una stazione mobile dei carabinieri. Il comando provinciale ha disposto infatti l'impiego di una stazione che sarà attiva tutti i giorni feriali, dlale ore 08.00 alle 13,30, in piazzetta "E. Filauro", nei pressi della caserma che invece è stata da poco dismessa. Nello specifico, si tratta di un veicolo allestito con la funzionalità di un vero e proprio ufficio mobile, dove la cittadinanza potrà recarsi per presentare denunce e per usufruire di tutti gli altri servizi istituzionali.presso la nuova caserma di via Correale nel comune vicino di Nocera Inferiore, in attesa della realizzazione di una nuova e definitiva sede nel proprio territorio, è finalizzata a fornier un riferimento stabile e facilmente accessibile alla cittadinanza, per agevolare l'espletamento delle incombenze più agili e spedite.dalle 8 alle 22.00 nella temporanea sede di Nocera Inferiore e continuerà a svolgere le attività di controllo del territorio, pronto intervento e prossimità alla cittadinanza esclusivamente per il territorio di Nocera Superiore, con il supporto delle ulteriori pattuglie del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Nel frattempo, da giorni sono stati avviati i lavori presso la struttura comunale dell’ex mattatoio di via Luigi Petrosino, scelta come nuova sede del comando dei carabinieri di Nocera Superiore. Un risultato voluto dall’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Giovanni Maria Cuofano già a dicembre dell’anno scorso.