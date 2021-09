Ferrovia, servono 700 milioni per riaprire la Sicignano-Lagonegro

È stato appena presentato agli amministratori del Vallo di Diano lo studio di fattibilità per il ripristino della Sicignano-Lagonegro (studio da 1,7 milioni di euro finanziato dalla Regione Campania). Sono stati esposti da Rfi per la riapertura della tratta chiusa dal 1987. A livello commerciale, serviranno, se si volesse riaprire, 700 milioni di euro. "Solo" 270 euro per la linea turistica. Costi enormi che ora saranno discussi dalla conferenza dei sindaci.