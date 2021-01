Nonostante la la zona gialla, proseguono i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto dellenormative anti Covid. Il dispositivo, già positivamente collaudato, e costituito da unità della polizia di Stato, dell’Arma carabinieri e della guardia di finanza, attivamente collaborate da equipaggi dell’Esercito Italiano, della polizia provinciale e della polizia locale di Salerno, ha assicurato i servizi i vigilanza.Il dettagliato piano d’intervento ha consentito di raggiungere i seguenti risultati operativi: 6.883 persone controllate; 2.167 esercizi pubblici controllati; 81 persone sanzionate per mancato uso della mascherina; 4 persone denunciate per inosservanza al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora poiché in quarantena; 7 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid, 2 esercizi sanzionati (di cui uno sottoposto alla chiusura provvisoria di tre giorni perché al suo interno venivano trovati numerosi avventori oltre le 18, orario in cui non poteva essere effettuata somministrazione).

