Giovedì 4 Aprile 2019, 13:21

SARNO. Sette mesi e tre giorni di reclusione, con pena sospesa, decisa dal gup per un ragazzo di Sarno, di 29 anni, che il 17 luglio scorso fu trovato in possesso di 69 piantine di marijuana dall'altezza di un metro e mezzo circa. Il blitz dei carabinieri riguardò un terreno sito nella zona rurale di Sarno, di proprietà dell'imputato. Il controllo all'interno del domicilio, deciso dopo una serie di attività investigative, portò alla perlustrazione di un terreno adiacente l'abitazione, dove si trovavano le piantine. Per il ragazzò scattò la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. Risultato di un controllo straordinario delle forze dell'ordine, impegnate a reprimere la diffusione di stupefacente sul territorio. Giorni fa, il giovane ha concordato la sua pena davanti al giudice per l'udienza preliminare.