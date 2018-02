Sette clandestini nascosti nel tir: «La polizia allertata dall'autista»

Venerdì 16 Febbraio 2018, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2018 18:27

Sette migranti scendono - intimati dalla polizia - da un rimorchio di un autoarticolato. La scoperta avvenuta grazie al camionista di Petina e all'azienda per la quale lavora, di Polla. Il video - girato con uno smartphone - è diventato virale tanto che sul caso è voluto intervenire la ditta Curcio Trasporti. "In relazione al video che sta girando in questi giorni sui social, che riprende un controllo della polizia stradale ad un nostro automezzo, da cui scendono sette immigrati, si precisa che il controllo nasce da una segnalazione diretta della nostra ditta, allertata dal proprio autista, insospettito dai rumori provenienti dal vano di carico del semirimorchio".L'azienda del presidente Giuseppe Curcio ripercorre il tutto. "I nostri uffici operativi, dopo aver localizzato il veicolo per il tramite del sistema di rilevazione satellitare, lo ha comunicato al comando di polizia stradale più prossimo al veicolo stesso condividendo il piano di intervento con la Polizia stradale di San Pier D’Arena (in provincia di Genova)". Un ulteriore conferma a quanto ricostruito nelle ore successive alla pubblicazione dei social del video girato con uno smartphone. "La ditta Curcio collabora costantemente con le Forze dell’ordine per il contrasto di questo fenomeno illegale che, soprattutto nelle zone di frontiera è sempre più diffuso. Un particolare ringraziamento va alle Forze dell’ordine tempestivamente intervenute dopo la nostra segnalazione".