SCAFATI. Su almeno sette fogli erano riportati importi e nominativi di altre persone, che la procura riteneva essere i clienti che acquistavano da lui la droga. Finisce a processo un ragazzo di 20 anni, di Scafati, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al 18 settembre scorso, quando i carabinieri della tenenza locale eseguirono una perquisizione in casa del giovane, che era ristretto agli arresti domiciliari per un altro procedimento.



Nell'appartamento, i carabinieri sequestrarono 5,90 grammi di marijuana e poco meno di uno di crack, già suddivisi in dosi. Inoltre, al ragazzo fu sequestrata la somma di 80 euro, ritenuta provento di spaccio. La marijuana si trovava già in buste di cellophane trasparente, pronte per essere vendute, insieme a due bilancini di precisione contenuti in un marsupio. Anche il crack era in un piccolo barattolo, già pronto per essere ceduto ad altri.



A ritenere che il ragazzo stesse spacciando anche dagli arresti domiciliari, dunque in palese violazione rispetto a quanto gli era stato imposto dal tribunale, fu poi la scoperta di sette fogli manoscritti, con sopra importi e nominativi di diverse persone. Il materiale fu sequestrato e finito in un'informativa dei carabinieri, poi inserito nella richiesta di processo per il giovane. Il ragazzo sarà giudicato a seguito del giudizio immediato come chiesto dalla procura di Nocera Inferiore. © RIPRODUZIONE RISERVATA