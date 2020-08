Smascherati dai carabinieri sette ladri d'auto. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Battipaglia hanno denunciato sette ladri tutti pregiudicati residenti nell’Agro nocerino sarnese di età compresa tra i 60 anni e i 29 anni accusati furto aggravato in concorso. La banda era specializzata in furti di vetture del gruppo Fiat. I furti sono stati messi a segno a Battipaglia, Bellizzi e Salerno. Le indagini, iniziate nel dicembre 2018, sono partite proprio dall’analisi dell’incremento dei furti di automobili in determinate aree della provincia e soprattutto relativi appunto a veicoli prodotti dalla Fiat. ​Importante l’acquisizione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza comunali, dei varchi autostradali e tabulati telefonici che hanno permesso di individuare i veicoli che accompagnavano i ladri sui luoghi dei furti. Le macchine, dopo il furto venivano condotte verso l’Agro nocerino sarnese, dove venivano smontate per alimentare il mercato nero dei ricambi di auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA