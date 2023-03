Settimana della prevenzione vascolare all'ospedale, visite specialistiche gratuite

In occasione della festa della donna l’Asl Salerno, con il patrocinio della Società italiana di Flebo-Linfologia (SIFL), promuove la settimana della prevenzione vascolare e del linfedema oncologico all’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani. Visite specialistiche gratuite con ecocolordoppler, questa mattina, presso l’ ambulatorio di “Flebologia, linfologia, prevenzione e cura del linfedema oncologico”, diretto dal dottor Maurizio Pagano, dirigente medico del presidio di Pagani e Presidente SIFL.

Per prenotare basta inviare una mail all’indirizzo l.lucianiasl@aslsalerno.it o contattare il numero 0819213905.

"Ringrazio l’Asl Salerno per aver voluto condividere questo progetto con la SIFL, riconoscendo l’importanza della prevenzione. Nella popolazione generale l’incidenza annuale di un evento tromboembolico è di circa 117 casi ogni 100.00 abitanti. La presenza di una neoplasia - spiega il dottor Maurizio Pagano - aumenta di circa 4 volte tale rischio, mentre nei pazienti che ricevono la chemioterapia il rischio è aumentato di 7 volte. Per questo motivo è importante la prevenzione della trombosi venosa soprattutto per i pazienti oncologici. In Italia circa 350 mila persone soffrono di linfedema e si registrano circa 40 mila nuovi casi ogni anno, soprattutto donne tra i 30 e i 40 anni. L’insufficienza linfatica fino al linfedema invalidante rappresenta una delle più frequenti complicanze dei pazienti oncologici sottoposti ad intervento chirurgico seguito da chemioterapia e radioterapia. Il linfedema dell’arto superiore nelle donne sottoposte a mastectomia o quadrantectomia con linfoadenectomia ascellare è pari al 20-25%, sino al 35-40% con l’associazione della radioterapia. Con la tecnica del linfonodo sentinella varia dal 3% al 22%. Il linfedema dell’arto inferiore secondario al trattamento di tumori della sfera ginecologica urologica l’incidenza varia dal 5% al 30%. Per tutti questi motivi è fondamentale far conoscere questa patologia per poterla affrontare nel migliore dei modi e soprattutto è importante la prevenzione del linfedema oncologico che ancora oggi non tutti conoscono”.