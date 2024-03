Si infiamma lo scontro politico a Cava de' Tirreni. I consiglieri comunali di opposizione, infatti, al termine della seduta consiliare di giovedì hanno raccolto il guanto di sfida proveniente dai banchi della maggioranza ed hanno deciso di presentare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Vincenzo Servalli. Il documento al momento è stato firmato da otto consiglieri: Marcello Murolo, Raffaele Giordano e Vincenzo Passa (Siamo Cavesi), Italo Cirielli e Annalisa Della Monica (Fratelli d’Italia), Bruno D’Elia (Noi Moderati), Pasquale Senatore (Forza Italia) e Pasquale Salsano (La Fratellanza).

Nelle prossime ore potrebbe aggiungersi anche quella del leader del movimento politico de La Fratellanza, Luigi Petrone. Tra le motivazioni della mozione di sfiducia lo sfaldamento della maggioranza «con la fuoriuscita dalla stessa di numerosi consiglieri comunali che hanno preso le distanze denunciando l’incapacità dell’amministrazione a perseguire in maniera convincente il progetto amministrativo sottoposto a duo tempo agli elettori e di non essere più in grado di esercitare un’azione politico- amministrativa rispondente ai bisogni e alle necessità di Cava de’ Tirreni». La mozione contiene un elenco di situazioni che, a detta dei consiglieri di opposizione, ben rappresentano il fallimento del sindaco Servalli e della sua amministrazione: si va dalle strutture sanitarie ai servizi sociali, dalla sicurezza urbana alla manutenzione del territorio, dalla gestione degli impianti sportivi alle politiche culturali.

Nel documento viene posta l’attenzione anche la situazione degli uffici comunali, «che risultano prossimi alla paralisi per l’incuria nella quale sono stati lasciati, per la mancanza di risorse umane e materiali e, da ultimo, per la riduzione insensata delle funzioni direttive e di coordinamento», e sulle problematiche di natura finanziaria dell’ente, con il ricorso al piano di riequilibrio finanziario che ora è al vaglio della Corte dei Conti. Il documento, come spiegato dai consiglieri che già l’hanno sottoscritto, resterà per dieci giorni a disposizione di altri consiglieri, prima di essere protocollato a palazzo di città. Successivamente il presidente del consiglio comunale, Adolfo Salsano, dovrà convocazione di un’apposita riunione del parlamentino cittadino con all’ordine del giorno proprio la mozione di sfiducia al sindaco Servalli.

Per sfiduciare il sindaco sono necessari 13 voti, obiettivo che, almeno per il momento, sembra essere lontano. «In un momento particolarmente delicato della vita della città è da irresponsabili chiedere al sindaco di andare a casa», ha commentato Servalli.