Atto vandalico a Buonabitacolo, diverse zone del paese sono rimaste al buio. Alcuni ignoti infatti hanno distrutto una cabina elettrica con un trattore. Domani il primo cittadino presenterà denuncia contro ignoti. "Devo ammettere una cosa. In questi casi provo un senso di vergogna poiché in quanto Sindaco rappresento anche personaggi che per chissà quali misteriose ragioni si divertono a distruggere, a rovinare, a inquinare. Siete delle bestie incivili e non meritate nessuna considerazione. Non valete niente. Mi dispiace per i cittadini residenti in zona Cornalito"

Ultimo aggiornamento: 20:46

