Sfondano vetrina e rubano in negozio, caccia ai ladri in bicicletta

SCAFATI. Raid al negozio "Nakila" di via Passanti, a Scafati. Due ladri in bicicletta - ripresi dalle telecamere di videosorveglianza - hanno portato via diversa merce dall'attività commerciale specializzata nella vendita di oggettistica e lista nozze. Il colpo è stato consumato alle due di notte circa.

Dopo aver forzato l'ingresso, del tutto distrutta la vetrata, i malviventi hanno fatto scattare l'allarme ma il tempo è stato necessario per portare via, all'interno di un cestiino, alcuni oggetti di valore. Il danno è di diverse migliaia di euro. Probabilmente un colpo studiato, dato che i malviventi non hanno portato via tutto ma hanno puntato invece, decisi, alla merce poi trafugata. Sull'episodio c'è l'amara considerazione della Confescercenti di Scafati, che parla di un territorio abbandonato, con il numero di furti e atti vandalici che aumenta e non accenna a fermarsi. Il portavoce Gaetano Chirico ha invitato a denunciare atti di questo genere. Intanto, il caso è affidato ai carabinieri della tenenza di Scafati per le indagini.