Venerdì 25 Maggio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIANO - Abitava in quella che considerava la sua casa, quelle mura che condivideva con il proprio compagno e, non si capisce se in modo abusivo o perché da tempo non fossero stati effettuati i pagamenti di locazione. Fatto sta che era stato disposto uno sfratto esecutivo. Ma, quando, due giorni fa, l’ufficiale giudiziario, giunto sul posto con i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del maggiore Cisternino, si è presentato all’uscio della signora per sgomberare l’abitazione, quest’ultima ha impugnato un grosso coltello da cucina e iniziato a minacciare gli astanti perché non si avvicinassero. Con l’arma in mano ha minacciato sia l’ufficiale giudiziario che i militari, fino a preannunciare di farsi del male con atti di autolesionismo pur di non farsi mandar via dalla casa. Prima si è cercato un dialogo per evitare che qualcuno potesse rimanere ferito, poi il maresciallo dei carabinieri, presente in quel momento, ha preso in mano le redini della situazione e agito con prontezza, riuscendo a disarmarla. Per la donna è scattato l’arresto. L’accusa che dovrà affrontare è quella di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Per lei sono stati disposti i domiciliari ed attualmente è a casa della figlia in attesa, del rito per direttissima.