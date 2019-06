Giovedì 20 Giugno 2019, 06:40

BATTIPAGLIA - Paura in pieno centro. Un malore è stato avvertito da una donna di 58 anni del posto, appena le è stato notificato l’ordine di sgombero e di sfratto dall’abitazione in cui vive, in una traversa di via Mazzini. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, dopo mezzogiorno. Per tranquillizzarla è stato necessario l’intervento del 118, della polizia e dei vigili urbani. Dopo alcune ore la donna si è ripresa e ha compreso che la soluzione migliore, come le è stato intimato dalle forze dell’ordine, era di lasciare la casa al quarto piano di un piccolo stabile. Fortunatamente, per la signora non è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Battipaglia. Dopo una vera e propria crisi emotiva la donna, che vive sola con un cane ed un gatto, si è ripresa e ha lasciato l’alloggio raggiungendo dei parenti in un’altra abitazione. L’ordine di sgombero è stato reso esecutivo dai vigili urbani e dagli agenti della polizia, diretti dal tenente colonnello Iuliano e dal vicequestore Cicciotti, che hanno atteso finché la donna è uscita con i suoi effetti personali dall’abitazione, ora tornata ai legittimi proprietari.