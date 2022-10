Sfrecciano su moto da competizione senza targhe e assicurazione: supermulta

NOCERA INFERIORE. Una multa da 8 mila euro a testa e il sequestro dei mezzi (due moto da competizione). E' il bilancio di un inseguimento che stamattina, a Nocera Inferiore, ha visto impegnati gli agenti della polizia locale. Poco prima delle 12.00, nei pressi dell'uscita nocerina della A3, una pattuglia aveva notato due giovani (19 e 20 anni) che procedevano a velocità sostenuta, senza casco, lungo Via Atzori in direzione Pagani. A seguito di un breve inseguimento, i due sono stati fermati per accertamenti. Una volta identificati, gli agenti hanno appurato che entrambi i mezzi non erano mai stati immatricolati ed erano sprovvisti di targa e assicurazione. I centauri hanno provato a giustificarsi dichiarando di essere alla guida solo per portare i mezzi fino ad un'officina di Pagani. Evidentemente la polizia locale non ha ritenuto si trattasse della versione reale dei fatti. Da lì la multa e il sequestro.