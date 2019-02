Domenica 17 Febbraio 2019, 14:47

A Buonabitacolo, piccolo paese del Vallo di Diano, il carnevale è una cosa seria e si celebra con splendidi carri allegorici. Carri che hanno lavorazioni anche di un anno. Purtroppo non tutti la vivono allo stesso modo e uno dei carri, un galeone, è stato distrutto dalle fiamme. Un atto vandalico che per ora non ha né colpevole né movente.