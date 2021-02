Si è presentato alla caserma dei carabinieri G.A. , 37enne di Angri, irreperibile da quasi sei mesi, chiamato a rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E destinatario di cinque diverse ordinanze cautelari. Tutte indagini legate allo spaccio di droga. L'uomo, assistito dall'avvocato Gennaro De Gennaro, si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi ai giudici. La sua posizione era passata da irreperibile a latitante dopo il coinvolgimento nell'operazione antidroga contro un sistema di traffico organizzato da uomini di Torre Annunziata con l'Agro nocerino sarnese.

Per quasi sei mesi, l'uomo aveva fatto perdere le sue tracce. I decreti sul suo status di ricercato emessi dal gip di Nocera Inferiore risalivano al 22 giugno scorso, con l'udienza preliminare fissata poi dopo la richiesta di processo della Procura di Nocera Inferiore per le accuse di spaccio. I fatti furono commessi - stando alle indagini - in luoghi imprecisati sull'asse Torre-Agro nocerino, ma anche a Nocera Inferiore, dal 2017 al 2019. L'imputato ora comparirà dinanzi al gup del tribunale di Nocera. Il filone principale dell'inchiesta invece, è stato ridimensionato in sede di giudizio abbreviato. Nel gruppo c'erano diversi imputati di Pagani, anche loro in contatto con il gruppo dei torresi. Tra le accuse, l'aver avuto rapporti con uomini di Boscoreale e altri soggetti, con il concorso del possesso di un'arma clandestina, pistola modello revolver a spillo-Lefacheus, una beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, una pistola penna calibro 22, insieme a cartucce e munizioni in dotazione. Il giudizio abbreviato precedente aveva riguardato sette persone, tutte condannate.

