LEGGI ANCHE

Sono stazionarie le condizioni della 34enne diche ieri era stata ferita con una coltellata dall'ex marito. L'uomo, dopo averle sferrato un colpo nel tratto posteriore del collo, si era rifugiato in un terreno in località Salitto, dove è stato trovato impiccato dai carabinieri della compagnia di Battipaglia.La donna, invece, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Salerno dove ieri sera è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ricucire i vasi lacerati dalla coltellata. La 34enne, madre di due figli, ora è intubata e innel reparto di Rianimazione dell'ospedale «San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona».