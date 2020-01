© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse uno sguardo di troppo, poi frasi ingiuriose, spintoni, calci e pugni. Tutto questo in un noto ristorante con musica dal vivo di via Principe Amedeo, a Cava de' Tirreni , dove il numeroso pubblico, presente in sala, ha dovuto assistere ad una violenta rissa fra tre giovani, originari dell’ Agro Nocerino Sarnese , ed altrettanti, provenienti da Gragnano, tutti tra i 20 e 25 anni. A fermare la violenta colluttazione sono stati gli agenti del commissariato, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia, evitando che l’episodio degenerasse, visto il fuggi fuggi degli altri clienti.che sono stati denunciati a piede libero per rissa aggravata, solo due sono stati soccorsi dai sanitari del 118 per ferite lieve.Tutto è accaduto tra la notte di domenica e ieri. Dalla ricostruzione della polizia, in uno dei locali di via Amedeo c’è molto folla. Si tratta di un noto ristorante, dove si organizzano anche spettacoli di musica dal vivo. All’improvviso, e per futili motivi, tra due gruppetti di ragazzi volano parole grosse. Sono tutti giovani tra i 20 e i 25 anni: tre sono originari dell’Agro Nocerino Sarnese, altrettanti di Sant’Antonio Abate che, prima lanciano insulti e minacce, poi passano alle mani. Le due comitive iniziano a spingere, poi calci e pugni, sferrati con una violenza inaudita. Il resto della clientela è incredula. Gli addetti alla sicurezza del locale riescono a portare fuori dal ristorante i responsabili dei tafferugli. Ma non è finita.. Gli agenti intervengono con difficoltà. Le scene di violenza, infatti, hanno spinto gli altri clienti a scappare. I poliziotti fermano i sei ragazzi. Solo due vengono soccorsi dai sanitari del 118 per le lieve ferite riportate. I componenti del gruppo sono stati denunciati per rissa aggravata.