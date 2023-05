Show di Hozier al Music on the Rocks: a sorpresa intona “Take Me to Church”

Show inaspettato ieri sera al Music on the Rocks di Positano. A regalare la sorpresa a quanti affollavano il locale notturno della Costiera Amalfitana è stato Hozier, l'artista irlandese diventato noto a livello mondiale grazie al successo del singolo “Take Me to Church“.

Riconosciuto dal resident dj Antonio Iovieno (suo il video diventato virale su Facebook), che dalla consolle ha lanciato il singolo inciso nel 2013, Hozier, che nel frattempo è stato raggiunto in pista da uno degli addetti che gli ha mantenuto il microfono, ha intonato il ritornello del suo successo che proprio dieci anni fa, insieme col video, divenne in breve tempo virale.

Hozier, che si trova in vacanza a Positano, non è nuovo a questo tipo di esibizioni a sorpresa. Qualche anno fa, il cantautore e musicista irlandese, regalò un vero e proprio show nella nella metropolitana di New York deliziando i passeggeri che transitavano di lì in quel momento proprio con “Take Me to Church“.