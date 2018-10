Domenica 7 Ottobre 2018, 06:20

EBOLI - Stesi a terra, nudi, con i genitali in bella mostra. Un gruppo di africani vive da un mese in un alloggio in via Ripa senza rispettare regole di civile convivenza. I ragazzi di colore si adagiano a ridosso dei balconi. Prendono il sole, in posa adamitica: senza slip, nè pantaloncini. «È una scena indecente, mi lasci dire che è uno schifo. Non ne possiamo più. Questa scena si ripete da un mese», protesta una residente di via Ripa. Tolleranza e accoglienza, l’argomento è spinoso: «Siamo tolleranti e aperti all’accoglienza, purché loro rispettino le regole». I residenti non sono politicizzati, per loro Salvini è un politico come un altro: «Guardi le foto. Le sembra una scena normale? Forse vivono così a casa loro, ma devono capire che qui non funziona diversamente. Devono coprirsi. Non posso stendersi nudi davanti a tutto il quartiere».La protesta è destinata a tracimare: «Abbiamo sopportato abbastanza. Lunedì mandiamo le foto ai vigili urbani. Da quel che ci risulta, l’appartamento è della Curia di Salerno. Non siamo contro l’accoglienza ma pretendiamo rispetto. Si chiama convivenza civile e prescinde dal credo religioso». I residenti hanno raccolto le firme. E hanno le foto di quanto sostengono.