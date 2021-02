Si era allontano due giorni fa dal napoletano. È stato ritrovato ad Acciaroli dai carabinieri della stazione di Pollica diretti dal maresciallo Salvatore Sergi. L’uomo, di circa 60 anni, è stato subito trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania in stato confusionale.

Quando i miliari lo hanno fermato ad Acciaroli si sono subito resi conto che qualcosa non andava. Dagli accertamenti hanno scoperto che il 60enne da due giorni si era allontano da casa. Vive nel napoletano; la famiglia ne aveva denunciati la scomparsa.

L’uomo è stato quindi accompagnato all'ospedale vallese per ulteriori accertamenti ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Immediatamente è stata avvertita la famiglia. A suo dire sarebbe arrivato in auto da Napoli. Ha raccontato ai carabinieri di aver lasciato la macchina ad Agropoli e di essersi incamminato a piedi sulla provinciale, fino ad arrivare ad Acciaroli dove è stato trovato dai carabinieri.

