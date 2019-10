BARONISSI. Un dipendente del comune di Baronissi rischia il processo con l'accusa di peculato. Stando ad un'indagine condotta dal sostituto procuratore Anna Chiara Fasano, presso il tribunale di Nocera Inferiore, il dipendente in questione si sarebbe appropriato "ripetutamente" del denaro provento del pagamento dell'esazione dei tributi, relativi alle concessioni destinate all'occupazione di suolo pubblico temporaneo. In qualità di pubblico ufficiale incaricato della riscossione, e dunque avendone il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio, l'indagato avrebbe messo da parte una somma di circa 10 mila euro. L'indagine della Procura è partita dopo un primo controllo svolto dall'ufficio del collegio dei revisori contabili, nel gennaio del 2017 (periodo riferito all'appropriazione delle somme), che rilevarono l'ammanco per quel settore specificio in una relazione firmata il 2 ottobre dello stesso anno. In seguito, fu avviata la procedura che comprese la comunicazione al sindaco, quindi la segnalazione alla procura. L'indagato rischia il processo, ora, con l'accusa di peculato. Nella stessa indagine, risulta indagata una seconda persona con l'accusa di omessa denuncia, ma la sua posizione sarà trattata a parte, in ragione di uno stralcio. © RIPRODUZIONE RISERVATA