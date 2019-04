Martedì 16 Aprile 2019, 12:57

Intascava i soldi ricavati dalle giocate al Lotto, all'insaputa di clienti ma anche dello Stato. Per questo, è stata condannata una 51enne, titolare di una ricevitoria a Pagani, finita a giudizio per frode ai danni dello Stato, secondo le accuse della procura di Nocera Inferiore. Avrebbe «omesso di versare alla Lottomatica i proventi del gioco per oltre 17mila euro, relativo alla settimane contabili dal 16 febbraio all'8 marzo 2016». Questo recitava il capo d'imputazione. La donna fu poi scoperta e denunciata successivamente, attraverso un controllo specifico legato anch alle entrate dell'attività commerciale. Giorni fa, ha patteggiato davanti al gup del tribunale di Nocera Inferiore una condanna ad un anno, due mesi e sei giorni di reclusione, con pena sospesa. L'imputata ha avuto dal tribunale anche la possibilità, dietro richiesta dell'avvocato difensore, di una dilazione da Equitalia per il pagamento in quattro rate della somma della quale si sarebbe appropriata. La denuncia giunse infatti dall'Agenzia delle dogane e monopoli di Salerno.