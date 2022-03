Si aprono case e conventi ma gli spazi non bastano: «I profughi aumenteranno»

Ci si arrangia come si può. Le richieste sono tante, i posti disponibili molti di meno. Ma la Caritas diocesana si rimbocca le maniche e va avanti per non lasciare da soli mamme e bambini in fuga dalla guerra. Ieri mattina, all'hub di Capitolo San Matteo, si sono presentati in undici, accompagnati dalla volontaria Ilaria Amoroso, responsabile del convento di San Giuseppe di Fisciano dove sono stati accolti alcuni profughi. Dopo due ore di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati