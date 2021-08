Si fa male in montagna, salvato dall'elicottero dei vigili del fuoco

Paura per un escursionista di Sala Consilina, di vent'anni che si è ferito mentre effettuava un giro in montagna. Dopo aver effettuato circa 20 chilometri nella zona di Sito Alto si è infortunato alla caviglia e ha allertato il 115. Considerata la zona impervia per raggiungere l'infortunato è stato deciso di far scendere in campo un elicottero dei vigili del fuoco che ha raggiunto il posto, geolocalizzato e tratto in salvo l'infortunato grazie all'elisoccorso Drago 69. Il ferito è stato trasportato con il verricello fino a una zona dove ad attenderlo c'era la Polizia locale e un'ambulanza del 118 per trasportalo in ospedale. La ferita è lieve.

Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco nel Vallo di Diano. La squadra di Policastro - in quanto quella del distaccamento di Sala Consilina era al lavoro ad Auletta - è dovuta intervenire a Sassano per l'incendio di un fienile. Ingenti i danni alla struttura e secondo le prime ricostruzioni sarebbero morti anche alcuni capi di bovino. Ad Auletta invece, ad andare in fiamme, del materiale edile coinvolto nell'incendio di vicine sterpaglie. I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, con il caposquadra Alessandro Morello, ha spento le fiamme ed evitato danni peggiori. Fondamentale l'apporto dei proprietari, dei vicini di casa e degli operai della squadra Anti incendio boschivo della Comunità montana Tanagro. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Auletta con il luogotenente Domenico Verrone e i militari della stazione Forestale di Polla.