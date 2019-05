CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 08:56

Donato e Pietrina da cinque anni soffrono. Soffrono per la morte della figlia Maria Dorotea e soffrono perché non trovano pace neanche nella Giustizia. Cinque, eterni, anni senza Maria Dorotea Di Sia hanno lasciato un vuoto nel cuore della famiglia, degli amici e delle comunità del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro. A Bisceglie, in Puglia, la giovane artista salernitana, un po' valdianese e un po' di Policastro, perse la vita in un drammatico incidente stradale. L'auto guidata da Pantaleo D'Addato andò a sbattere contro un pilastro e nell'impatto la giovane morì, il conducente rimase ferito.