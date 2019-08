Lunedì 5 Agosto 2019, 11:04

NOCERA INFERIORE. Si ferma sui binari durante la circolazione del treno, il macchinista si ferma in tempo ed evita una tragedia. E' accaduto ieri mattina, a Nocera Inferiore, intorno alle 10.30, lungo il passaggio a livello di via Martinez Y Cabrera. Un uomo, forse preso da uno stato confusionale, ha superato le sbarre e si è fermato al centro dei binari, lungo il passaggio a livello pedonale che collega via Pucci con via Siniscalchi. Solo la prontezza del macchinista di un treno che si trovava in transito, direzione Salerno dopo essere partito da Nocera Inferiore, ha evitato un impatto certo. Quest'ultimo aveva infatti notato da lontano la persona ferma sui binari, invitandolo a spostarsi più volte, suonando la sirena. Ma l'uomo non si era spostato, costringendo poi il macchinista a fermarsi in tempo. Sul posto è giunto, dietro richiesta telefonica, un'auto della polizia del commissariato di stato, che ha identificato l'uomo e fatto riprendere il traffico ferroviario. Le corse infatti erano state sospese in via precauzionale. Non è escluso che l'uomo volesse tentare di suicidarsi.