Si finge tecnico del gas, entra in casa e aggredisce la proprietaria: caccia all'uomo

Aggredita e molestata sessualmente da uno sconosciuto, che era entrato in casa sua dopo essersi finto tecnico impegnato a verificare il contatore del gas. La donna, di 28 anni, lo avrebbe così fatto accomodare poco dopo le 12 di sabato scorso in casa, a Nocera Superiore. La ragazza aveva anche spostato il suo cane in un'altra stanza, dietro raccomandazione dello sconosciuto, che le aveva detto di essere cinofobo. Una volta all'interno, l'uomo si sarebbe scaraventato sulla giovane, facendola finire a terra per poi cominciare a colpirla al volto. Dopo le percosse, avrebbe tentato di abusare di lei, strappandole i vestiti dopo essersi calato i pantaloni. Questo quanto la donna ha raccontato ai carabinieri. Lo sconosciuto sarebbe poi fuggito, dopo che la vittima aveva urlato, attiranto l'attenzione di alcuni passanti in zona. Dopo un pò, la 28enne è stata trasferita in ospedale, in stato confusionale e con i lividi che ne testimoniavano l'aggressione. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. La donna se la caverà con qualche giorno di prognosi. Ha spiegato di non conoscere il suo aggressore, fornendo tuttavia elementi utili alla sua identificazione.