E' deceduto la scorsa notte all'ospedale di Salerno l'anziano 71enne battipagliese che ieri pomeriggio si è lanciato dal balcone della sua abitazione, in via Del Centenario a Battipaglia, finendo su un'auto in transito. L'anziano aveva riportato molte ferite alla testa, al bacino e alle gambe dopo essere precipitato da un'altezza di oltre trenta metri gettandosi dal quarto piano. La scorsa notte le condizioni di salute dell'anziano si sono aggravate ed è deceduto.