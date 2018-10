Si getta nel vuoto dal quarto piano, anziano trovato morto accanto la sede dei giudici di pace

Sabato 20 Ottobre 2018, 17:35

Eboli. Si è tolto la vita poco prima di mezzogiorno. Un salto nel vuoto dal quarto piano. Non ha avuto scampo un pensionato di 79 anni deceduto questa mattina in via Italia. Il gesto drammatico è avvenuto a pochi metri dalla sede dell'ex tribunale a Pezza Paciana, sede che ora ospita i giudici di pace.Commercianti e residenti si sono avvicinati al corpo dell'uomo. Il pensionato era già deceduto.In zona sono giunti i vigili urbani, i medici del 118 e i carabinieri. Inutili i soccorsi. Le ferite riportate nell'impatto con il suolo sono state devastanti.La salma è stata ricomposta e restituita ai familiari. Il pensionato viveva in via Italia da anni ed era molto conosciuto. In tanti si sono chiesti i motivi del gesto drammatico. Residenti e negozianti si sono stretti in un addolorato cordoglio ai familiari della vittima.