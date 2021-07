Si incatena ad un palo perchè la polizia municipale gli ha sequestrato la tromba «Sono un artista, ne ho bisogno»

Si è incatenato ad un palo del lungomare Trieste, all'altezza della siaggia di Santa Teresa, in segno di protesta per richiedere la restituzione della propria tromba sequestrata dalla polizia muncipale lo scorso febbraio, Il 35enne di Altavilla Irpina è un artista di stada che esercirtava senza alcun permesso la propria attività artistica nelle zone di passaggio del Salernitano, Per liberare il 35enne c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto spezzare la catena con la quale l'uomo si era legato al palo. In supporto anche una pattuglia dei carabinieri. I vigili urbani lo hanno prima portato in caserma e poi lo hanno invitato a recarsi presso l'ufficio Annona per regolarizzare la propria posizione debitoria e roprendersi, così la tromba. Strumento, ha urlato l'uomo, necessario per svolgere la propria attività.