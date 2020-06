Aveva deciso di farla finita e si è lanciata dal balcone del secondo piano del palazzo in via Liguori a Salerno, alle spalle della clinica del Sole. La donna, di circa sessantanni, è ora in gravi condizioni al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, intubata, lotta per la vita. Ha però lasciato un biglietto alla sua famiglia nel quale chiede scusa per il suo gesto dettato da uno stato di depressione. Soccorsa dalla Croce Bianca, ha riportato fratture delle gambe con trauma cranico. Ultimo aggiornamento: 20:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA