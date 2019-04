Salerno. Si lancia tra le fiamme per salvare una bambina a Nocera Inferiore

Mercoledì 24 Aprile 2019, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è lanciato tra le fiamme convinto che nel rogo c'era una bambina. Armato di estintore recuperato nella sua agenzia immobiliare, Luigi Ambrosio non ci ha pensato un attimo ed è salito al primo piano di un appartamento in via Solimena a Nocera Inferiore per spegnere le fiamme che erano state generate dal corto circuito di una lavatrice. Per fortuna la bambina non c'era.C'era soltanto la padrona di casa, una cittadina polacca terrorizzata per quanto stava accadendo. Nel frattempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. "Poteva avere conseguenze molto più gravi, per fortuna ci hanno avvisati in tempo", ha detto un pompiere. Nello stabile, una costruzione di inizio secolo, vivono infatti diverse persone anziane, alcune anche allettate. L'allarme era stato dato dalla segretario di Ambrosio, Emily Russo, che aveva sentito delle grida. Si è affacciata in strada ed ha visto uscire da una finestra un denso fumo. Sul posto anche i carabinieri che hanno chiuso la strada al traffico in collaborazione con la polizia municipale.