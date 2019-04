Lunedì 8 Aprile 2019, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARONISSI - È morto il giovane che, intorno alle 18, si è buttato dal viadotto che porta all'Ikea. Un volo di circa dieci metri, un gesto di cui, al momento, non si conoscono le motivazioni. Poche le notizie sul ragazzo che, sembra, fosse in cura presso il Cim. Non è di Baronissi, ma pare sia originario dell'avellinese. Sul posto immediato l'intervento dei soccorsi. Un'ambulanza dell'associazione Il Punto ha subito trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno dove i sanitari hanno effettuato tutti gli accertamenti, ma la situazione era critica e il giovane è morto. Ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del maggiore Cisternino, il compito di ricostruire la dinamica dei fatti.