Sabato 13 Luglio 2019, 11:52

Intorno alle 20 di ieri ha parcheggiato la sua auto, una Fiat Punto grigia, lungo il fiume Tanagro e alla vista di una donna, in quel momento da sola, ha cominciato a masturbarsi. Il lungo fiume a Polla è usato da decine di persone per passeggiate, corse o per accompagnare il proprio cane. Ma anche da bambini e famiglie.L'uomo, di circa 40 anni, ha parcheggiato con la parte anteriore dell'auto verso "Campeglia" e vedendo una donna con il suo cane ha cominciato a masturbarsi. La donna è fuggita, poi da lontano ha tentato di prendere il numero di targa, ma l'auto si è allontanata. Non sarebbe il primo caso del genere.