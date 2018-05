Giovedì 3 Maggio 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 2 Maggio, 20:48

Un uomo di 48 anni è stato denunciato dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico. È successo a Nocera Inferiore, Chiuso nella sua autovettura in un parcheggio di un supermercato e vicino alla scuola media Solimena stava compiendo atti di autoerotismo osservando le donne che passavano vicino alla vettura. E' stato notato da un agente del commissariato di polizia di Stato, fuori dal servizio, che ha chiamato una pattuglia di suoi colleghi per intervenire. Portato in commissariato è stato denunciato. Non è nuovo a simili episodi.