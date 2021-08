Si picchiano tra di loro per questioni di vicinato Vanno entrambi a processo

Vanno entrambi a processo con l’accusa di lesioni personali, mossa dopo un litigio violento scoppiato tra un 40enne ed il suo contendente, un anziano di 73 anni, venuti allo scontro dopo intimidazioni e minacce che pare durassero da un bel pò di tempo. I fatti si sarebbero consumati a Pagani, il 21 gennaio 2020, con il 40enne armato di un bastone in metallo con tanto di catena legata alle estremità, che fu utilizzato e portato fuori dalla propria abitazione per affrontare il vicino. Quest’ultimo fu colpito diverse volte, rimediando sette giorni di prognosi per le lesioni refertate all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Lo stesso 73enne, tuttavia, anche lui imputato, aveva risposto a suo modo, prendendosela con il figlio del suo antagonista, minorenne all’epoca dei fatti, pur potendo ricorrere ad un giudice per far valere le sue ragioni. Così come contesta la Procura di Nocera Inferiore. E guadagnandosi, dopo poco, la stessa accusa del suo vicino di casa. I fatti sono stati ricostruiti dopo le denunce di entrambe le parti, presentate alla tenenza dei carabinieri. Con la chiusura dell’indagine la Procura di Nocera Inferiore aveva condannato entrambi con un decreto penale di condanna, dunque una multa, superata dall’opposizione presentata da entrambi gli imputati, che ora ne dovranno rispondere in dibattimento.