Mercoledì 6 Marzo 2019, 11:24

Questa mattina poco dopo le 7, un mezzo pesante si è ribaltato sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo autostradale di Lagonegro Nord. Si tratta di un camion, di peso superiore alle 7,5 tonnellate, adibito al trasporto di arance. Il conducente del camion, un 23enne di Catania è rimasto lievemente ferito. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le cure necessarie al malcapitato conducente, per il quale non è stato necessario il ricovero in ospedale. Prontamente sul luogo dell’incidente gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Lagonegro, gli agenti del Coa, una squadra di Vigili del Fuoco ed il personale Anas che ha provveduto ad attivare un itinerario alternativo sullo svincolo di Lagonegro nord, per permettere la rimozione del mezzo pesante.