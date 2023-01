Si ribalta furgone carico di arance sull'autostrada A2: due feriti

Un furgoncino della frutta si è ribaltato nel primo pomeriggio di oggi lungo l'A2 del Mediterrano all'altezza dello svincolo di Petina.

I due occupanti, entrambi di origine calabrese, sono rimasti feriti per fortuna non in modo grave e trasportati al vicino ospedale di Polla.

Le arance rimaste sulla carreggiata in direzione nord sono state prontamente tolte dai tecnici dell'Anas accorsi sul posto insieme a Polizia stradale e personale del 118. L'asfalto è stato reso utilizzato e il traffico ha avuto pochi disagi.