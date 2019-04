Lunedì 8 Aprile 2019, 14:42

SARNO. Doveva pagargli quasi 5000 euro per una fornitura di farina, ma si rifiutò di farlo. Non solo. Aggredì e picchiò anche il fornitore, con estrema violenza, almeno secondo le accuse, costringendolo alle cure ospedaliere. Ora sarà processato per estorsione e lesioni un 53enne di Sarno, che il 17 ottobre scorso, si sarebbe reso conto delle condotte ora finite in due distinti capi d'imputazione. L'imputato, mandato a giudizio dopo il rinvio a giudizio disposto dal gup del tribunale di Nocera Inferiore, ebbe una discussione con la vittima, che doveva riscuotere quella somma di denaro. Legata, a sua volta, ad un corrispettivo di una fornitura di farina e semola che l'imputato avrebbe dovuto pagare. Quest'ultimo prima inveì contro la vittima, offendendolo e riferendogli con decisione che avrebbe dovuto andar via, minacciandolo anche di morte. Poi, afferrò la portiera del furgone e riuscì a colpirlo al volto, sferrandogli anche una serie di pugni, costringendolo a cure ospedaliere. La vittima riportò un trauma contusivo massiccio facciale. Poi arrivò la denuncia, fino alla chiusura dell'indagine e al processo fissato ora per il 53enne di Sarno.