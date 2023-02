Si rompe la caldaia, bimbi al freddo a scuola

La rottura accidentale di un tubo che consente il funzionamento della caldaia della scuola dell’infanzia di Santa Lucia ha costretto i piccoli alunni a restare, per alcune ore, al gelo prima di essere trasferiti in altre aule della scuola primaria della popolosa frazione metelliana. L’episodio che ha scatenato l’ira dei genitori si è verificato nella mattinata di lunedì. Nei giorni precedenti, infatti, durante i lavori per la realizzazione del nuovo parco inclusivo, accanto alla scuola, sarebbe stato tranciato accidentalmente un tubo necessario al funzionamento della caldaia del plesso dell’infanzia di via Giuseppe Vitale.Il disservizio, a quanto pare, sarebbe stato limitato soltanto alla giornata di lunedì. In tempi celeri il guasto è stato risolto e già da martedì la situazione è tornata alla normalità. L’ondata di freddo di questi giorni, secondo il movimento politico La Fratellanza ha fatto emergere, a Cava de’ Tirreni, il problema della vetustà degli istituti scolastici cittadini.LE CRITICITÀDecine, a quanto pare, le segnalazioni di genitori raccolte da La Fratellanza, a causa delle aule gelide, con studenti e docenti impegnati nelle lezioni con berretto, sciarpe e cappotti, per via soprattutto di riscaldamenti malfunzionanti. «Si tratta di un problema generalizzato per tutti gli istituti del territorio e che non riguarda solo alcuni plessi - si legge in una nota del movimento politico capeggiato da Luigi Petrone - è urgente e indifferibile portare all’attenzione del Consiglio comunale queste problematiche per trovare una valida e rapida risoluzione».LE DENUNCENella giornata di ieri è stata protocollata la richiesta di convocazione urgente della commissione consiliare bilancio e patrimonio e pubblica istruzione. Nelle scorse settimane anche i genitori degli alunni che frequentano il plesso scolastico della frazione SS. Annunziata hanno manifestato disappunto per criticità che riguardano la struttura che già dall’esterno si presenta fatiscente. Intonaci pericolanti, finestre vetuste che presentano spifferi, infiltrazioni d’acqua piovana e il funzionamento a singhiozzo della caldaia che consente il riscaldamento delle aule, sono soltanto alcune delle problematiche segnalate. «Come sempre da parte nostra c’è la massima attenzione alle nostre scuole. Quando si tratta della sicurezza e del benessere dei nostri bambini non esistono altre priorità - ha spiegato l’assessore alla manutenzione Nunzio Senatore - Ovviamente sappiamo che le cose da fare sono tante ma è necessario evitare di fare terrorismo psicologico, lanciare allarmi ingiustificati e farne strumentalizzazione politica».