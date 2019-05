Giovedì 23 Maggio 2019, 14:42

La rottura di una conduttura idrica ha causato l'allagamento della scuola elementare e dell'infanzia di Sant'Arsenio. L'amara scoperta questa mattina ed è stata disposta la chiusura per oggi e per domani da parte del sindaco Donato Pica. Sul posto i vigili urbani, i vigili del fuoco, il dirigente scolastico e i tecnici comunali per tutti i lavori del caso.