Interruzione totale della Statale 18 al confine con la Basilicata. Al via gli scavi per le gallerie.

Disagi sulla Statale 18 tra Sapri e Maratea, al confine tra la Campania e la Basilicata. Da aggi alla frazione Acquafredda di Maratea è in vigore il provvedimento dell'Anas che dispone l'interdizione totale al traffico della nazionale. Resterà in vigore fino al 21 maggio.

La chiusura dell 'intera carreggiata 24 ore su 24 si è resta necessaria per consentire i lavori di scavo delle due gallerie naturali progettate per la messa in sicurezza della statale. Per agevola gli spostamenti turistici la strada sarà fruibile dalle 18 del sabato fino alle 6 del mattino del lunedì successivo.